Wirksamkeit von Lenacapavir in zweiter Phase-III-Studie bestätigt

Nun liegen die Ergebnisse der zweiten Phase-III-Studie PURPOSE 2 vor, die für die Zulassungserweiterung noch fehlten und nun im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Probanden der PURPOSE 2 waren HIV-negative Cisgender- und Transgender-Männer, Transgender-Frauen sowie nicht-binäre Personen im Alter ab 16 Jahren, die häufiger kondomlosen rezeptiven Analsex mit bei der Geburt männlichen Partnern hatten. Einbezogen wurden Studienzentren in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Thailand, Südafrika, Peru, Argentinien und Mexiko. Dabei erhielten 2183 Teilnehmende alle 26 Wochen subkutanes Lenacapavir und täglich ein orales Placebo, 1088 Probanden erhielten täglich oral Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat und ein subkutanes Placebo alle 26 Wochen.

In der Lenacapavir-Gruppe infizierten sich zwei Personen mit HIV (Inzidenz: 0,1 pro 100 Personenjahre), in der Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat-Gruppe waren es neun (Inzidenz = 0,93 pro 100 Personenjahre). Lenacapavir reduzierte das Infektionsrisiko um 96% gegenüber der Hintergrund-HIV-Inzidenz in der gescreenten Bevölkerung und um 89% gegenüber Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat.

Bei den neun Infizierten der Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat-Gruppe zeigte sich eine geringe oder gar keine Therapietreue oder sie hatten die PrEP mehr als zehn Tage vor der Diagnose abgesetzt. Bei den zwei Teilnehmenden der Lenacapavir-Gruppe, die sich mit HIV infizierten, lagen die Lenacapavir-Plasmakonzentrationen im Bereich der Gesamtkonzentrationen von Lenacapavir in der Untergruppe von Teilnehmern, deren Blutplasmaspiegel getestet wurden und ähnelten zudem den in früheren Studien gemessenen Plasmakonzentrationen. Die zwei Probanden aus der Lenacapavir-Gruppe infizierten sich vor ihrer zweiten Injektion mit HIV.

Die Adhärenz bei der Injektion von Lenacapavir oder Placebo war in beiden Gruppen ähnlich: In Woche 26 bekamen 91% der Teilnehmenden ihre Injektion pünktlich, in Woche 52 waren es 92,5%. Die Adhärenz der Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat-Gruppe wurde anhand von Blutproben einer Untergruppe ermittelt. In Woche 8 lag sie bei 82% der Teilnehmenden hoch (definiert als vier oder mehr Tabletten pro Woche), nahm dann mit der Zeit aber ab. In Woche 26 hatten nur noch 67% eine hohe Adhärenz, in Woche 52 waren es nur noch 62%.

Mit Blick auf die häufigsten unerwünschten Ereignisse unterschieden sich die beiden Prophylaxen nicht, mit Ausnahme der mittleren geschätzten glomerulären Filtrationsrate, die in der Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat-Gruppe im Vergleich zum Ausgangswert sank. Reaktionen an der Injektionsstelle traten sowohl bei Injektionen von Lenacapavir als auch bei Placebo auf.