USA: Krankenversicherung soll GLP-1-Antagonisten gegen Fettleibigkeit abdecken

Der scheidende US-Präsident Joe Biden will Mittel zur Gewichtsreduktion für fettleibige Bürger*innen von den staatlichen Krankenversicherungsprogrammen Medicare und Medicaid bezahlen lassen, berichtet der Nachrichtensender CNN am Dienstag. Insgesamt könnten 7,4 Millionen Versicherte davon profitieren, schätzt das Weiße Haus: „Dieser Vorschlag würde es den Amerikanern und ihren Ärzten ermöglichen, den besten Weg zu finden, damit sie ein gesünderes Leben führen können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob sie diese Medikamente aus eigener Tasche bezahlen können“, so die US-Regierung.