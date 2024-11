Wie läuft’s mit CardLink?

CardLink ist im Markt angekommen Dank Günther Jauch und seiner millionenteuren Werbekampagne für Shop Apotheke sind wohl auch viele Patient*innen in irgendeiner Art und Weise auf diese Möglichkeit, E-Rezepte einzulösen, aufmerksam geworden. Doch auch die Apotheken vor Ort können diesen Weg, E-Rezepte mittlerweile anbieten. Ende Juli ging gesund.de an den Start. Vor gut zwei Monaten hat dann die Gedisa die standeseigene Lösung ausgerollt, die mit der Apoguide-App oder den Apps von Partnerunternehmen wie ia.de, apotheken.de etc. genutzt werden kann.

Doch tun die Apotheken das auch? Laut einer DAZ-Umfrage vom April hat die Mehrheit tatsächlich vor, CardLink anzubieten. Und wenn das Verfahren angeboten wird, drängt sich natürlich die Frage auf, ob es von den Patient*innen auch angenommen wird.