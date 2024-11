Die ePA für alle kommt – was erwartet die Apotheken?

Wird kein Widerspruch eingelegt, müssen bestimmte Inhalte künftig in die ePA hochgeladen werden. Das sind zum Beispiel Arztbriefe und Befunde. Außerdem wird automatisch die verordnete Medikation mit Dispensierdaten in Form einer Medikationsliste vom E-Rezept-Server übertragen. Später sollen weitere Daten folgen, zum Beispiel der Medikationsplan sowie die elektronische Patientenkurzakte. Auch diesen, vom Gesetzgeber „Anwendungsfälle“ genannten Datenbereichen in der ePA kann der Versicherte einzeln widersprechen.

Die Lage ändert sich allerdings, wenn in den hochzuladenden Dokumenten potenziell stigmatisierende Informationen enthalten sind. Der Gesetzgeber nennt hier beispielhaft psychische und sexuell übertragbare Erkrankungen oder Schwangerschaftsabbrüche. Dann muss die Ärztin oder der Arzt die betroffenen Personen darüber informieren, dass diese Dokumente in die ePA geladen werden, und auf die Widerspruchsrechte hinweisen. Was potenziell stigmatisierend ist und was nicht, liegt im Ermessen der behandelnden Ärzt*innen. Noch mal anders wird es, wenn es um Informationen geht, die unter das Gendiagnostikgesetz fallen. Hier braucht es die explizite schriftliche Einwilligung der Patient*innen, damit diese Dokumente in der ePA landen dürfen.

Zudem gibt es weitere Dokumente, die von der Arztpraxis auf Patientenwunsch hochgeladen werden müssen, allerdings, nur wenn diese elektronisch vorliegen und in der konkreten aktuellen Behandlung erhoben wurden.

Dokumente, die nur in Papierform vorliegen, können Patent*innen selbst in die ePA laden. Oder sie lassen dies ihre Krankenkasse tun. Die muss nämlich auf Patientenwunsch innerhalb von 24 Monaten zweimal jeweils zehn Seiten Papier digitalisieren und in der ePA speichern.

Möchten Patient*innen ihre ePA selbst einsehen oder aktiv verwenden, geht dies über die App der Krankenkasse. Um alle Funktionen nutzen zu können, zum Beispiel um selbst Dokumente hochzuladen, ist eine Registrierung erforderlich. Dazu benötigen Versicherte wie bei der E-Rezept-App eine Gesundheitskarte mit NFC-Schnittstelle und eine persönliche PIN, die bei der Kasse beantragt werden müssen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die GesundheitsID (siehe Kasten) zu nutzen.