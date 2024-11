Da waren’s nur noch fünf: Zambo tritt doch nicht an

In der Standesvertretung stehen Wahlen an. Deutscher Apothekerverband, Bundesapothekerkammer und ABDA wählen ihre Spitzen neu und zwar erstmalig nach der geänderten Satzung. Am 4. Dezember wählen die Mitglieder des Deutschen Apothekerverbandes ihren neuen geschäftsführenden Vorstand, der künftig nur noch als Vorstand fungieren wird, aber die Aufgaben des bisherigen geschäftsführenden Vorstandes wahrnimmt. Der bisherige 17-köpfige Vorstand fällt weg. Fünf Plätze sind in dem Gremium zu vergeben.