Wirtschaftspolitik, aber keine Versorgungspolitik

Auf der einen Seite sieht man Minister beim Spatenstich für neue Arzneimittelproduktionsstätten – auf der anderen Seite heißt es in der Berliner Apotheke: „Ham wa nich“. Wo steht also die Pharmabranche in Deutschland, fragte der Pro-Generika-Geschäftsführer Bork Bretthauer zu Beginn der von dem Verband organisierten Veranstaltung im FAZ-Atrium in Berlin an diesem Donnerstag.

Beantworten sollten dies allerdings keine Vertreterinnen oder Vertreter aus der Industrie oder von den einschlägigen Verbänden. Eine Art „Presseclub“ sei es geworden, sagte Moderatorin Monika Jones (Deutsche Welle), denn es diskutierten Rebecca Beerheide, Leiterin politische Redaktion beim Deutschen Ärzteblatt, Theresa Rauffmann, Redakteurin Pharma beim Handelsblatt, und Thomas Trappe, Redaktionsleiter Tagesspiegel Background „Gesundheit & E-Health“.

Hauptthema war eine Bilanz der Ampel-Gesundheitspolitik. Viel Gutes gab es nicht zu berichten – mit Ausnahme vielleicht der Digitalisierung. Die Ampel habe da den „richtigen Schubs“ gegeben, auch wenn der letzte Schubs, die Umwandlung der Gematik in eine Digitalagentur, wohl letztlich nicht zustande komme.