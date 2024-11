Hessens Kammerpräsidentin unterstützt Rücknahme der Satzungsänderung

Wie es damit nun weitergeht, liegt in den Händen der Mitgliederversammlung, die am 11. Dezember in Berlin zusammenkommt. Ob die Sache dort auf die Tagesordnung kommt, ist allerdings noch unklar. Die liege noch nicht vor, sagte Hessens Kammerpräsidentin Ursula Funke im Rahmen der Delegiertenversammlung, die am heutigen Mittwoch in Eschborn stattfand und bei der der Umgang mit dem DAT-Beschluss auf der Tagesordnung stand. Sollte die Diskussion über eine Rücknahme der Satzungsänderung es bei der MV nicht auf die Tagesordnung schaffen, werde sie dafür sorgen, so Funke. Sie werde den DAT-Beschluss auch vertreten, wie sie erklärte. Wie eine mögliche Abstimmung ausgeht, könne sie aber nicht sagen.

Die ersten Reaktionen auf dem Podium beim DAT machten im Oktober wenig Hoffnung, dass sich die ABDA-Spitze diesbezüglich einer konstruktiven Diskussion stellen möchte. Die ABDA-Rechtsabteilung machte sofort nach dem Beschluss deutlich, dass er schon auf Grundlage der jetzigen Satzung nicht bindend sei, da Satzungsänderungen in die alleinige Verantwortung der MV fielen. Auch aus den Reihen der Mitgliedsorganisationen sind ambivalente bis kritische Stimmen zu vernehmen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Mitgliederversammlung positionieren wird.