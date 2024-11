Apothekenangestellte melden sich nach Ampel-Aus zu Wort

Nach dem Ampel-Aus haben sich nun auch die Apothekenangestellten zu Wort gemeldet und ihre Forderungen für die kommende Legislaturperiode in Richtung Bundespolitik formuliert. In einer Pressemitteilung von diesem Dienstag fordert die Gewerkschaft Adexa bessere Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Apotheke sowie „faire Gehälter“. Arbeitsprozesse müssten vereinfacht, bürokratische Lasten abgebaut werden, heißt es.