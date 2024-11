AfD wirbt um Stimmen der Apotheker

Die AfD-Bundestagsfraktion hat einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in dem es um die Zukunftssicherung der Apotheken geht. Darin werden Apotheken als „flächendeckendes, wohnortnächstes, größtes, vielfältigstes und fachkundig geführtes und deshalb sicheres dezentrales Lager für die tägliche allgemeine Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“ definiert. Deren Bestand sieht die AfD-Fraktion durch steigenden Kostendruck, Medikamentenlieferengpässe, Inflation, Personalmangel und die zunehmende Bürokratie bedroht. Ein weiteres Problem sei die „Expansion“ der EU-Arzneimittelversender, ebenso wie der Fachkräftemangel. All das führe zur immer schneller sinkenden Apothekenzahl.

Deshalb seien staatliche Maßnahmen erforderlich: Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, „sämtliche Apothekenvergütungen“ um den Faktor 1,25 zu erhöhen und dynamisch an die Inflation anzupassen. Das Fixhonorar pro abgegebener Arzneimittelpackung soll laut Antrag auf 12 Euro angehoben, die Notdienstpauschale auf 7,50 Euro und die Lieferengpasspauschale auf 1,50 Euro erhöht werden. Auch Null-Retaxation aufgrund von Formfehlern will die AfD verbieten.