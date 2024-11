FDA lässt Sulopenem bei Blasenentzündung zu

Überzeugt hat Sulopenem in zwei randomisierten, doppelblinden Phase-III-Nichtunterlegenheits-Studien (insgesamt erhielten 1.932 Frauen Sulopenem), in denen der jetzige Zulassungsinhaber Iterum Therapeutics sein innovatives Carbanepem in REASSURE (REnewed ASsessment of Sulopenem in uUTI caused by Resistant Enterobacterales) gegen Amoxicillin/ Clavulansäure (NCT05584657) und in SURE 1 (Sulopenem for Resistant Enterobacteriaceae) gegen Ciprofloxacin untersucht hatte.