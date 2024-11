Rx-Absatzplus schmilzt langsam ab

Die für die Apotheken günstigste Marktentwicklung im laufenden Jahr ist der Anstieg des Rx-Absatzes, der bis in den Sommer deutlich zu verzeichnen war. Doch seitdem schwächt sich diese Entwicklung ab und der kumulierte Zuwachs geht im Vergleich zum Sommer zurück. Dies hat sich im Oktober fortgesetzt. Genauer betrachtet sah das so aus: In der 41. und 42. Woche wuchs der Rx-Absatz um 1,9 Prozent bzw. 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der 43. Woche stieg er um 10,6 Prozent, fiel dann aber in der 44. Woche - wohl auch unter dem Einfluss des Feiertages - um 8,5 Prozent, jeweils gegenüber 2023 (siehe Abbildung 1). Der kumulierte Rx-Absatz des laufenden Jahres bis zum Ende der 44. Woche war 3,7 Prozent höher als 2023 und 9,0 Prozent höher als im Vor-Corona-Jahr 2019. Am Ende der 40. Woche hatte der Vorsprung zum Vorjahr noch 4,0 Prozent betragen, Ende August sogar 4,4 Prozent. Das bis in den Sommer entstandene, recht beachtliche Absatzplus dieses Jahres schmilzt also langsam dahin, und es muss sich zeigen, was davon bis zum Jahresende übrigbleiben wird.