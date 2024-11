Wer hat eine E-Rezept-App?

„Die Marktforschung zeigt, dass eine starke und kontinuierliche werbliche Präsenz sehr sinnvoll ist, damit sich die Patient*innen im Bedarfsfall an die App-Lösung ihrer Stammapotheke erinnern“, sagte Maximilian Achenbach, als Geschäftsführer von gesund.de für das Marketing verantwortlich, laut einer Pressemitteilung des Unternehmens von diesem Donnerstag. „Deshalb setzt gesund.de auf eine reichweitenstarke und kanalübergreifende Kampagne, die aber auch in den Vor-Ort-Apotheken verlängert werden sollte“, so Achenbach weiter.

„In unseren Gesprächen mit den Apothekenteams erleben wir aktuell häufig Unsicherheiten mit Blick auf die Ansprache der Patient*innen“, sagt Peter Schreiner, Vorsitzender der Geschäftsführung von gesund.de. Man habe deshalb sechs konkrete Situationen herausgearbeitet, bei denen es sinnvoll sei, die gesund.de-App zu empfehlen: 1. Wenn das E-Rezept nicht abgerufen werden kann, 2. Wenn das Produkt nicht auf Lager ist und bestellt werden muss, 3. Bei allen Abholern, 4. Mit einem Flyer in jeder Botendienst-Tüte, 5. Bei telefonischen Bestellungen, 6. Bei der Zahlung beim OTC-Einkauf per Smartphone.

In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass gesund.de den Apothekenteams zur Ansprache der Kund*innen geeignete Werbemittel zur Verfügung stellt, die über den Werbemittelstore bestellt werden können.