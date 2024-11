Lecanemab jetzt doch zur Zulassung empfohlen

Literatur

[1] CHMP summary of positive opinion for Leqembi. Informationen der European Medicines Agency (EMA) 14. November 2024, EMA/CHMP/530551/2024

[2] Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 22. bis 25. Juli 2024. www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-22-25-july-2024

[3] FDA Converts Novel Alzheimer’s Disease Treatment to Traditional Approval. FDA News Reales, 6. Juli 2023

[4] Lecanemab licensed for adult patients in the early stages of Alzheimer’s disease. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, 22. August 2024, www.gov.uk/government/news/lecanemab-licensed-for-adult-patients-in-the-early-stages-of-alzheimers-disease

[5] TGA's decision to not register lecanemab (LEQEMBI). Therapeutic Goods Administration (TGA), 16. Oktober 2024, www.tga.gov.au/news/news/tgas-decision-not-register-lecanemab-leqembi

[6] Alzheimer-Update: Stand der Antikörper-Zulassung. Pressemitteilung der DGN vom 29. Oktober 2024 anlässlich des DGN-Kongress, https://dgn.org/artikel/alzheimer-update-stand-der-antikorper-zulassung

[7] EMA empfiehlt Zulassung von Alzheimer-Medikament Lecanemab. Pressekonferenz des Science Media Center am 15. November 2024