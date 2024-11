Kompetente Beratung jederzeit für Mauve-Shops

Kuhnert zufolge ist sichergestellt, dass die Gesundheitsfragen durch kompetente, verifizierte Apotheker umfassend, schnell und unkompliziert beantwortet werden, auch außerhalb der Öffnungszeiten, in Echtzeit und ohne Warteschleifen. Das verbessert in seinen Augen nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern stärkt auch den Stellenwert der Apotheken in der digitalen Welt.

Integration soll in fünf Minuten vonstattengehen

Seit neustem lässt sich „Frag die Apotheke“ in die Mauve Apo Shops integrieren. Mauve zufolge innerhalb von 5 Minuten. Es müsse der von Frag die Apotheke bereitgestellte HTML-Code nur in die Websites eingefügt werden, heißt es in einer Mitteilung von dem Dienstleister. Technisches Know-how sei dazu nicht erforderlich. Damit das Widget-Script funktioniert und korrekt angezeigt wird, müsse die Webseite in der Lage sein, HTML und JavaScript auszuführen, über ein SSL-Zertifikat (HTTPS) verfügen und, damit das Chat-Widget auch auf mobilen Endgeräten korrekt angezeigt werde, responsiv sein.

„Durch die Integration des 24/7 Apotheken ContactCenters von „Frag die Apotheke“ wird die Beratung direkt aus dem Shop heraus möglich und Produktempfehlungen aus der Beratung landen direkt im Checkout-Prozess“, erläutert André Glombitza, Geschäftsführer Vertrieb/Marketing bei Mauve. Das Ergebnis sei eine nahtlose Customer Journey.

Welche Kosten anfallen, richtet sich nach dem bei „Frag die Apotheke“ gebuchten Paket zwischen 19 über 49 bis hin zu 99 Euro. Im günstigsten Paket „Starter“ sind 100 Chats enthalten, im mittleren „Advanced“ sind es 250 Chats, und beim „Pro“-Paket 500 Chats. Neben Mauve ist „Frag die Apotheke“ in die Shops von Wave, Effizin und dem Zukunftspakt (Ihre Apotheken) integrierbar.