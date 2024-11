Münch erwartet „ernsthaften Dialog“ mit neuem Gesundheitsminister

Die Unfähigkeit oder der Unwille, Argumente und Tatsachen anzuerkennen, spreche nicht für echtes Bemühen um tragfähige Lösungen, so Münch. Sie spreche eher „für eine weitere Trivialisierung der Arzneimittel und Öffnung des Marktes für Kapitalgesellschaften“.

Keine „Kompromisslinie“

Der Kammerpräsident hatte eingangs seines Vortrags erklärt, man könne zwar das Gefühl haben, dass in diesem Jahr nicht viel erreicht worden sei, er wolle die Versammlung aber davon überzeugen, dass dem nicht so sei. So sei es richtig gewesen, dass die ABDA sich bei der Apothekenreform nicht auf eine „Kompromisslinie“ eingelassen habe. Das gelte auch, wenn es einige Punkte in der Reform gegeben habe, die „durchaus diskussionsfähig“ gewesen wären.

„Unser existentielles Problem, die systemzerstörerische Aufweichung des Grundsatzes des Apothekers in seiner Apotheke, ist vom Tisch.“ Allerdings werde die wirtschaftliche Situation der Apothekerschaft dadurch erst einmal auch nicht besser.

Ansprache „von unten“ war erfolgreich

Münch dankte für das große Engagement, um in den Dialog mit Lokal- aber auch Bundespolitikerinnen und -Politikern zu kommen. Man sei dabei auf so viel Gesprächsinteresse aus allen Parteien gestoßen, wie noch nie. Man habe gemeinsam viel erreicht, die Ansprache „von unten“ habe sich bei der Verhinderung der Apotheke ohne Apotheker als erfolgreich erwiesen.

Mit Blick auf die gegenwärtige Situation sagte Münch, die Parteien hätten jetzt in den „Wahlkampfmodus“ geschaltet und man müsse weiter im Gespräch bleiben. Es brauche schnell Unterstützung, „um den weiteren Rückgang zu bremsen und wenigstens eine wirtschaftliche Atempause zu erreichen“.

Es wird Veränderungen geben

Die Apothekerschaft werde sich dabei den Veränderungen stellen müssen und neue Aufgaben übernehmen. Münch nannte unter anderem eine stärkere interprofessionelle Zusammenarbeit. Er forderte, dass Apothekerinnen und Apotheker mehr Handlungskompetenz bekommen müssten.

Zum Schluss zitierte er, wie schon zuvor in seinem Vortrag, das Mantra, das ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening auf dem Deutschen Apothekertag in München wiederholt hatte: „Mehr Apotheke wagen!“ Dies sei die Lösung und das Angebot an die Politik.