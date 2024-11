Mobile Parkinson-Patienten dank guter Beratung

Die Parkinson-Krankheit selbst, ihre Komorbiditäten und viele der in der Therapie eingesetzten Arzneimittel können zu Appetitverlust und Mangelernährung führen, die durch Schluckstörungen (Dysphagie) letztlich eskalieren. Neben der Beratung zur Ernährungstherapie (die oft auch die für die Patientenverfügung wichtige Frage beinhaltet, ob in einem späten Stadium die Sondenernährung über eine perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) gewünscht wird oder nicht) führt das zu einem wichtigen Aspekt der Arzneimitteltherapie, nämlich der korrekten Einschätzung der Nierenfunktion. Der gemessene Parameter Creatinin stammt aus der Muskulatur, fehlende Muskelmasse kann eine (noch) gute Nierenfunktion vortäuschen, was zu einer Überdosierung renal eliminierter Stoffe wie Pramipexol oder Amantadin führen kann. Als erster Hinweis sollte der gemessene Serumcreatinin-Wert nach Cockcroft-Gault nachgerechnet werden, meist ist das Ergebnis bei geriatrischen Patienten schlechter (also: realistischer) als mit den vom Labor verwendeten Formeln (MDRD oder CKD-EPI), die ohne das Körpergewicht arbeiten. Das Labor gibt diese Werte der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) bezogen auf eine Körperoberfläche von 1,73 m2 an, ein Nachrechnen bei abweichenden Körpermaßen erfolgt im hektischen Praxisalltag in der Regel nicht [vgl. Alter M, Zieglmeier M. Die perfekte Formel ‒ Richtig dosieren bei eingeschränkter Nierenfunktion. DAZ 2013, Nr. 32, S. 54ff]. Daher liefert eine alternative Berechnung oft wertvolle Hinweise auf bestehende Dosierungsrisiken. In besonderen Fällen kann durch die parallele Messung von Serumcreatinin und Cystatin C, einem relativ teuren, aber von der Muskelmasse unabhängigen Nierenfunktionsparameter, die Abweichung abgeschätzt werden. Die Behandlung von Patienten mit z. B. Levodopa-Carbidopa-Intestinal-Gel(LCIG)-Therapie wird an dieser Stelle nicht behandelt. Mithilfe von Pumpen kann sie die Dauer von On-Zeiten ohne störende Dyskinesien signifikant erhöhen und die Off-Zeiten signifikant reduzieren, stellt aber neben der Notwendigkeit eines operativen Eingriffs einen erheblichen Kostenfaktor dar und sollte daher nur bei motorischen Fluktuationen angewandt werden, die oral nicht befriedigend behandelt werden können. Eine Medikationsanalyse, die Gesamtzusammenhänge einbezieht, wie sie in diesem Beitrag dargestellt wurden, kann möglicherweise den Zeitraum einer erfolgreichen oralen Therapie verlängern.