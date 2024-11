Entzündung durch Entzündungshemmer?

Weitere Untersuchungen sind den Autoren zufolge notwendig, um den Zusammenhang zwischen entzündlichen Erkrankungen des ZNS und TNF-α-Inhibitoren zu untermauern und mechanistisch abzuklären. Da randomisierte klinische Studien angesichts der Seltenheit von entzündlichen ZNS-Ereignissen in diesem Kontext nicht durchführbar seien, müssten sich diese auf groß angelegte Beobachtungsstudien stützen. Daneben sei es zukünftig erforderlich, den Fokus ebenso auf potenzielle nicht-demyelinisierende zentralnervöse Auswirkungen zu richten. Die Autoren raten darüber hinaus zu einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung vor einer Therapieentscheidung bei Patienten mit Autoimmunerkrankung und einem adäquaten Monitoring der Behandlung [1].

