Wie sicher ist die elektronische Patientenakte?

Um nun auch die letzten Bedenken zu zerstreuen, meldete die Gematik am 10. Oktober: „Gutachten bestätigt: ePA für alle ist sicher“. Sie hatte das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) beauftragt, zu überprüfen, ob das Sicherheitskonzept der ePA – also das, was auf dem Papier steht – den selbstgesteckten Anforderungen – jenen der Gematik – standhält.

Laut Gematik ist das Ergebnis: „Die ePA für alle ist in den geprüften Bereichen grundlegend sicher. Integrität und Sicherheit der kritischen Infrastruktur sind mit dem vorliegenden Konzept gewährleistet.“ Das SIT schreibt etwas nüchterner in einer Pressemitteilung zu dem Gutachten: „Die Systemarchitektur ist insgesamt angemessen, lässt sich jedoch noch verbessern.“

Stresstest mit Künstlicher Intelligenz

Wie kommt das SIT zu ihrem Ergebnis? Sämtliche Texte der Sicherheitsanforderungen aus dem Konzept wurden durch Künstliche Intelligenz untersucht – mit einem anschließenden Gegencheck durch die Gutachter. Die Ergebnisse wurden mithilfe von möglichen Angriffsszenarien abgeglichen, wobei die KI dann anzeigte, welche Attacken im Sicherheitskonzept berücksichtigt wurden und welche nicht.

Wer also wissen will, wie die ePA angegriffen werden kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dies auch von Erfolg gekrönt ist, der findet in dem Gutachten genug Stoff. Es liest sich geradezu wie eine Anleitung. Dabei darf aber angenommen werden, dass mögliche Angreifer sich schon ihre eigenen Gedanken machen können und auf das Gutachten nicht angewiesen sind.

Insgesamt wurden 21 Schwachstellen identifiziert, von denen bei vier der Schweregrad als hoch eingeschätzt wird. Bei sechs geht das SIT von einer mittleren und bei elf von einem geringen Schweregrad aus. Zudem wurden sieben Inkonsistenzen ermittelt. Wie gesagt und wie auch das SIT betont: Hier wurde noch nicht die konkrete Umsetzung der ePA geprüft, es geht rein um das Konzept, also die verschriftlichte Sicherheitsarchitektur.