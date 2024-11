Süßigkeiten für Wählerstimmen

Kammerwahlen laufen oftmals so unter dem Radar, dass nicht einmal die wahlberechtigten Approbierten sie richtig wahrnehmen. Anders in Hessen, dort werden derzeit alle Register gezogen: von Flyern bei der Fortbildung über mit den Kandidat*innen bedruckte Schokolade bis hin zu Süßigkeitenpaketen, die an Apotheken verschickt werden.