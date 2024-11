Overwiening: „Besser ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende“

Immerhin verbuchte die ABDA-Präsidentin das Scheitern der Apothekenreform auch als Teilerfolg ihrer Verbandsarbeit: „Gemeinsam haben wir es geschafft, sowohl der Gesellschaft, als auch vielen Verantwortlichen in der Politik, die Gefahren dieser angeblichen Reform näher zu bringen.“ Weder in der SPD noch im Bundeskabinett habe Lauterbach „dank unseres Widerstandes“ eine Mehrheit für die umstrittenen Reformpläne gewinnen können, so Overwiening.