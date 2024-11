Die Arzneimittelversorgung zukunftsfähig machen

Dr. Ann Katrin Strunz von der ABDA berichtete über Möglichkeiten der Apotheken, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern. Dies helfe den Patienten und spare Kosten, und dies in großem Maß, denn in Deutschland würden etwa 58 Prozent der Menschen über 65 Jahren mindestens fünf Arzneimittel dauerhaft einnehmen, und 6,5 Prozent der Fälle in Notaufnahmen seien durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen begründet, davon ein Fünftel durch Interaktionen. Das Modellprojekt ARMIN habe bestätigt, dass die Medikationsbetreuung in der Apotheke in einem festgelegten Prozess mit geregelter Aufgabenverteilung mit den Ärzten viele Probleme löst und sogar die Mortalität verringert. Das wesentliche Medium dafür sei der Medikationsplan, der jedoch derzeit oft von der Realität abweicht. Dies könne zwar durch die Digitalisierung verbessert werden, aber Strunz warnte vor zu großen Hoffnungen auf die nächsten Schritte. Mit der elektronischen Patientenakte (ePA) wird auch eine elektronische Medikationsliste (eML) eingeführt, in die automatisch alle auf E-Rezept abgegebenen Arzneimittel eingetragen werden. Apotheken können die eML sehen, wenn dort die Versichertenkarte gesteckt wird. Doch erst ab 15. Juli könnten dort Änderungen oder Ergänzungen eingetragen werden. Die Apotheken würden dann sogar – ebenso wie die Ärzte – verpflichtet, die eML bei jeder Belieferung zu aktualisieren. Damit wird neue Arbeit auf die Apotheken zukommen, und die Menge der Daten wird zunehmen. In der späteren Diskussion wurde deutlich, dass noch offen ist, wie Versender dabei einbezogen werden. Zudem betonte Strunz in ihrem Vortrag, Handlungen könnten aus den neuen Daten nur abgeleitet werden, wenn die Apothekensoftware sie auch verarbeitet. Problematisch sei zudem, dass die Dosierung auf Rezepten als Freitext eingegeben wird. Außerdem sei offen, wer die Aktualität der Daten prüft, wer abgesetzte Arzneimittel aus der Liste löscht und ob die Patienten die Darstellung des Medikationsplans in der ePA-App verstehen. Denn diese weicht vom gedruckten bundeseinheitlichen Medikationsplan ab.

Apotheken in Zeiten der Knappheit noch wichtiger

Der Medizin-Ethiker Prof. Dr. Giovanni Maio, Freiburg, betonte die bedeutende Rolle der Apotheken in einer Zeit der bewussten Verknappung im Gesundheitswesen. Längere Wege zu Krankenhäusern und Ärzten seien beabsichtigt, ohne dass dies in der Politik offen diskutiert werde. Im Gegenteil, die Politiker würden „Augenwischerei“ betreiben und behaupten, alles werde besser. Die Verknappung des Angebots im ländlichen Raum führe zur Ungleichbehandlung gegenüber den Städten und verstoße gegen sozialrechtliche Vorgaben. Vor diesem Hintergrund seien die niederschwellig erreichbaren Apotheken, die Jedem jederzeit Zugang bieten, für die Versorgung besonders wichtig. Außerdem böten sie Erklärungen, wenn Ärzte zu wenig Zeit dafür haben. Damit würden Apotheken eine Schieflage kompensieren, und es sei unverantwortlich die Infrastruktur der Apotheken durch Unterfinanzierung auszudünnen. Apotheken sollten sich auch nicht auf die Bereitstellung von Arzneimitteln zurückziehen. Nur das persönliche Gespräch könne Adhärenz zur Arzneitherapie sichern und damit Leben retten. Das Vertrauen der Menschen sei das Kapital der Apotheken. Die Apotheker sollten diese Leistungen herausstellen, zumal viele Politiker keine Sensibilität dafür hätten. Sie würden verkennen, dass die Beziehung zum Patienten ein wesentlicher Wirkstoff ist.

Verteilung ist politische Aufgabe

Außerdem betonte Maio, dass alle Patienten Anspruch auf ausreichende Versorgung haben und dass Heilberufler alle Patienten versorgen müssen. Wenn sie über die Verteilung entscheiden müssten, widerspreche dies der Identität des Heilberufs. Das Problem liege in der Verknappung notwendiger Mittel. Eine Verteilung anhand der Behandlungsaussichten oder der zu gewinnenden Lebensjahre benachteilige die Schwächsten und widerspreche dem Gebot der Heilberufler, sich um diese besonders zu kümmern. Dieses Gebot unterscheide sich vom Utilitarismus, der den Nutzen maximiere und sich an Erfolgsaussichten orientiere. Den Apothekern riet Maio, sie sollten bei Lieferengpässen nicht zu sehr „funktionieren“, sondern Missstände deutlich machen, um den Handlungsbedarf zu zeigen. Die Verteilung könne nur politisch und nicht auf der Mikroebene geklärt werden.

Mehr Geld statt Listen nötig

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, bekräftigte, dass Lieferengpässe die Patientensicherheit gefährden können und daher zu einem Thema für die EU-Kommission werden müssten. Er gab einen Überblick über Thesenpapiere und Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene, die seit Jahren auf mehr Liefersicherheit abzielen. Schwerpunkte dabei sind auskömmliche Preise für Generika, Arzneimittelreserven, Anreize zur Rückführung der Produktion in die EU, Diversifikation der Lieferketten und wirksame Meldeverpflichtungen. Bei der anschließenden Diskussion ergänzte Ludwig, dass viele neue Arzneimittel insbesondere in der Onkologie keinen Zusatznutzen hätten. Bei der künftigen europäischen Nutzenbewertung sollten „Spreu und Weizen“ besser getrennt werden. Dies könnte auch ermöglichen, das Geld stattdessen für die Sicherung der Basisversorgung zu verwenden. Kammervizepräsident Marco Bubnick betonte, es sei auf jeden Fall mehr Geld nötig. Listen würden den Patienten nicht helfen. Auch Strafen für Hersteller würden nichts bringen, weil die dann den deutschen Markt verlassen würden. Maio ergänzte, die Hersteller müssten ein Interesse an der Produktion haben.