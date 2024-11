Bei Diabetikern an Mikronährstoffe denken

Literatur

[1] Biesalski HK. Vitamine, Spurenelemente und Minerale. Indikation, Diagnostik, Therapie. Georg Thieme Verlag Stuttgart 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2019

[2] Skurk T, Bosy-Westphal A, Grünerbel A et al. Empfehlungen zur Ernährung von Personen mit Typ-2-Diabetes mellitus. Praxisempfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Diabetol Stoffwechs 2023;18 (Suppl 2):270–S304 DOI 10.1055/a-1997-7924

[3] Asbaghi O, Fatemeh N, Mahnaz RK et al. Effects of chromium supplementation on glycemic control in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res 2020;161:105098, doi: 10.1016/j.phrs.2020.105098, Epub 28. Juli 2020, PMID: 32730903

[4] Chrom als Chrompicolinat. Verbraucherzentrale NRW e. V., www.klartext-nahrungsergaenzung.de/faq/projekt-klartext-nem/chrom-als-chrompicolinat-24990

[5] Burgerstein Handbuch Nährstoffe, Trias Verlag

[6] de Carvalho GB, Brandão-Lima PN, Maia CS et al. Zinc‘s role in the glycemic control of patients with type 2 diabetes: a systematic review. Biometals 2017;30(2):151-162, doi: 10.1007/s10534-017-9996-y, Epub 30. Januar 2017, PMID: 28138861

[7] Wang X, Wu W, Zheng W et al. Zinc supplementation improves glycemic control for diabetes prevention and management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2019;110(1):76-90, doi: 10.1093/ajcn/nqz041, PMID: 31161192

[8] Jia MJ, Chen L. Effect of trace elements and nutrients on diabetes and its complications: a Mendelian randomization study. Front Nutr 2024;11:1439217, doi: 10.3389/fnut.2024.1439217. PMID: 39149550; PMCID: PMC11324608

[9] Tao YW, Gu YL, Mao XQ et al. Effects of probiotics on type II diabetes mellitus: a meta-analysis. J Transl Med 2020;18:30

[10] Palacios T, Vitetta L, Coulson S et al. Targeting the Intestinal Microbiota to Prevent Type 2 Diabetes and Enhance the Effect of Metformin on Glycaemia: A Randomised Controlled Pilot Study. Nutrients 2020;12(7):2041, doi: 10.3390/nu12072041