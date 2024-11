Sind Methylphenidat und Atomoxetin in der Schwangerschaft sicher?

Die Autoren konkludieren, dass die Evidenz zur Einnahme von Methylphenidat und Atomoxetin während der Schwangerschaft laut der aktuellen Metaanalyse darauf hindeute, dass Methylphenidat oder Atomoxetin während der Schwangerschaft sicher ist. Trotzdem seien weitere Studien notwendig, um schwangere Frauen mit ADHS zu unterstützen, die Schwangerschaft gut zu bewältigen, ihr Wohlbefinden möglichst zu erhalten und Rückfälle zu vermeiden.

Literatur

[1] Di Giacomo E et al. Methylphenidate and Atomoxetine in Pregnancy and Possible Adverse Fetal Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Netw Open 2024;7(11):e2443648, doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.43648

[2] Ludwig W-D, Mühlbauer B, Seifert R. Arzneiverordnungs-

Report 2023, Springer Nature 2023, ISBN 978-3-662-68370-5