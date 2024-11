Sechs Köpfe für fünf Plätze im DAV-Vorstand

Am 4. Dezember wählen die Mitglieder des Deutschen Apothekerverbandes ihren neuen geschäftsführenden Vorstand, der nach der ab 2025 geltenden Satzung nur noch als Vorstand fungieren wird, aber die Aufgaben des bisherigen geschäftsführende Vorstandes wahrnimmt. Der bisherige 17-köpfige Vorstand fällt weg. Fünf Plätze sind in dem Gremium zu vergeben. Und es gibt, was für Wahlen innerhalb der Standesvertretung sehr ungewöhnlich ist, sechs Kandidat*innen.