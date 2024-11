Impfungen haben kaum Nebenwirkungen

Bei den 8659 Verdachtsfällen zu Impfstoffnebenwirkungen bzw. Impfkomplikationen hat sich der prozentuale Anteil an gemeldeten schwerwiegenden Nebenwirkungen nach Impfungen in den Jahren von 2019 bis 2023 erhöht (siehe Abb.). Allerdings ist die Quote in den Jahren 2022 und 2023 relativ konstant geblieben. Das PEI führt den Anstieg der gemeldeten schwerwiegenden Nebenwirkungen auf eine verstärkte Aufmerksamkeit für Impfungen und Reaktionen seit der Corona-Pandemie zurück.