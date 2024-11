Was wäre ohne Impfung?

Die Wissenschaftler sehen mit ihren Studienergebnissen bestätigt, wie bedeutend das Meningokokken-Impfprogramm für die Vereinigten Staaten ist. Vor allem auch die Auffrischung ab 16 Jahren halten sie für wertvoll.

Literatur

Shin T et al. Quadrivalent Conjugate Vaccine and Invasive Meningococcal Disease

in US Adolescents and Young Adults. JAMA Network Open. 2024;7(11):e2443551. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.43551