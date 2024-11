Schwangerschaft: kein Vorteil für „aktives Folat“

Das niederländische Pharmakovigilanzzentrum Lareb betont in einer aktuellen Meldung, dass grundsätzlich jeder in der Lage sei, Folsäure in aktives Folat umzuwandeln. Es gäbe Menschen, die genetisch bedingt nur rund 65% der normalen Enzymaktivität haben und entsprechend weniger umwandeln, doch die empfohlene Dosis von 400 µg synthetischer Folsäure führe bei allen Frauen zu einem ausreichenden Anstieg der Menge an aktivem Folat im Blut.