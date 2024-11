ICS-Formoterol besser als SABA allein

Doch was sind die optimalen „Reliever“? Also die Bedarfsmedikamente, die Asthmatiker:innen bei akuter Atemnot am besten helfen? Sollten Menschen mit Asthma besser auf SABAs wie Salbutamol setzen oder sind sie mit ICS plus Formoterol oder ICS plus SABA besser dran? Die Globale Initiative für Asthma (GINA) und das National Asthma Education and Prevention Program haben bereits einen Favoriten: Sie präferieren als Bedarfsmedikation ICS-Formoterol gegenüber SABA. Allerdings unterschieden die Leitlinien „nicht ausreichend“ zwischen ICS-SABA und SABA-haltigen Arzneimitteln, auch blieben die Vorteile von ICS-Formoterol verglichen mit ICS-SABA klinisch „unklar“, schreiben Wissenschaftler:innen um Daniel G. Rayner von der McMAster University Ontario in Kanada. In einem systematischen Review haben sie diese offenen Fragen aufgearbeitet und ihre Ergebnisse in „JAMA Network“ veröffentlicht. 27 kontrollierte klinische Studien mit insgesamt 50.496 Erwachsenen und Kindern hatten sie in ihren Review eingeschlossen.