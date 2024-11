Apotheken vor Ort sollen von CardLink profitieren

Durch Print-, Außen- und Digitalwerbung will iA.de die Menschen dafür sensibilisieren, dass auch in Zeiten von CardLink die „stationäre Apotheke weiterhin Ansprechpartner Nr.1 in Sachen Arzneimittelversorgung ist – und das sowohl vor Ort als auch digital“.

Dafür beginnt laut einer Mitteilung von iA.de am Dienstag die Kampagne mit einem Aufritt auf der Startseite von bild.de. Durch die zeitgleich stattfindende US-Präsidentschaftswahl verspricht man sich breite Aufmerksamkeit. Zudem würden Print-Anzeigen in Magazinen des Burda-Verlags wie Focus, Bunte, Super Illu, Freizeit Revue und Freundin geschaltet, heißt es. Allein darüber erwartet iA.de 76 Millionen Kontakte. Auch bei der „Bambi“-Verleihung will die Werbekampagne die Aufmerksamkeit auf Nutzung von CardLink lenken.