Nebenwirkungen bei Arzneimitteln vermeiden

Weltweit erinnern Arzneimittelbehörden in der #MedSafetyWeek daran, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen von Arzneimitteln zu melden – vom 4. November bis 10. November 2024 beteiligen sich 91 Länder und 104 Organisationen an der Kampagne. Der Schwerpunkt für das Jahr 2024: „Preventing side effects“ – Nebenwirkungen vermeiden, beispielsweise in Folge von Medikationsfehlern.