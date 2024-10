Heilung für manche Parkinsonpatienten?

„Wir sind begeistert von diesem Wirkstoff, da wir vielleicht die Möglichkeit haben, das erste Heilmittel für Parkinson zu entwickeln, zumindest für eine Untergruppe von Patienten“, sagt Kalle Gehring, Professor an der Abteilung für Biochemie der McGill University, Inhaber des Canada Research Chair für Strukturstudien neurodegenerativer Erkrankungen und Hauptautor der Studie [2]. Die Ergebnisse könnten die Grundlage für die personalisierte Behandlung jüngerer Parkinsonpatienten mit spezifischen Mutationen bilden. Es liege an Biogen, die Studienergebnisse in der künftigen Arzneimittelentwicklung anzuwenden, erklärt Gehring.

