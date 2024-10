Wer kommt, wer geht?

Im Jahr 2025 wird sich übrigens nicht nur der Vorstand der Bundesapothekerkammer verändern: Zum Jahreswechsel wird auch eine Satzungsänderung in Kraft treten, die für eine schlankere Struktur und effektivere Prozesse sorgen soll. So soll es in der BAK künftig nur noch den Vorstand und die Mitgliederversammlung geben. Der neue Vorstand entspricht dem bisherigen Geschäftsführenden Vorstand in seiner Zusammensetzung. Er kümmert sich um das Operative und setzt Ausschüsse und Kommissionen ein. Zudem bereitet er die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vor. Zusätzlich können Klausurtagungen angesetzt werden – zur vertieften Beratung einzelner Themen. Neu ist, dass sich die BAK künftig auf jene Aufgaben fokussieren soll, die allein in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Alles, was Kammern und Verbände betrifft, soll Sache der ABDA sein.