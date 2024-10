OnHome Alliance will Rx-Versand in allen Ländern der EU durchsetzen

Online-Arzneiversender, Pharmahersteller und unterschiedliche andere Wirtschaftsakteure wollen stärkeren Druck auf die Entscheidungsträger der EU ausüben, um das Geschäftsfeld für den Versand von Rx-Arzneimitteln in Europa zu erweitern. Dafür haben sich an diesem Dienstag verschiedene Branchenorganisationen in Brüssel zur „Online Order and Home Delivery of Medicines (OnHOME) Alliance“ (OnHOME) zusammengeschlossen, berichtet die neu gegründete Organisation auf ihrer Internetseite. Unter anderem mit dabei: die European Association of e-Pharmacies (EAEP). Hier besetzen die niederländischen Versender abwechselnd die Führungspositionen: Präsident ist derzeit Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, den Posten des Vizepräsidenten besetzt DocMorris CEO Walter Hess. Die Vereinigung ging 2021 aus der European Association of Mail Service Pharmacies (EAMSP) hervor – statt den Versandhandel in den Mittelpunkt zu stellen, gab man sich einen digitalen Anstrich. Ihr gehören 36 Arzneimittelversender aus 16 EU-Staaten, Norwegen und der Schweiz an.