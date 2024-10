Medizinforschungsgesetz tritt in Kraft

„Besser, billiger, schneller“ – mit diesen Worten pries Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Veränderung an, die das Medizinforschungsgesetz (MFG) in der klinischen Forschung bewirken werde. Deutschland komme wieder zurück auf einen Spitzenplatz in der medizinischen Forschung, sagte er, als der Bundestag das Gesetz Anfang Juli verabschiedete. An 29. Oktober wurde es im Bundesanzeiger verkündet, an diesem Donnerstag tritt es in Kraft.

Dabei beinhaltet das Gesetz weit mehr als nur die Erleichterung von klinischer Forschung. Kritik hatte es insbesondere an den vertraulichen Erstattungsbeträgen gegeben. Die Rede war gar von einem „Lex Eli Lilly“ – es steht der Vorwurf im Raum, dass diese Bedingung für die Ansiedlung eines neuen Pharmastandorts in Deutschland war. Es wurde letztlich nachgeschärft. Die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta sprach von den Verbesserungen am Gesetz im parlamentarischen Verfahren als einer „parlamentarischen Liebeserklärung“.