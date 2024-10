Hilft N-Acetylcystein bei Tuberkulose?

Trotzdem konnte gezeigt werden, dass NAC die Lungenfunktion der TBC-Patienten verbessern konnte. So ließen sich eine Verbesserung der Einsekundenkapazität FEV 1 (HR = 0,42, 95%-KI = -0,06 bis 0,91) und der forcierten Vitalkapazität FVC (HR = 0,49, 95%-KI = 0,02 bis 0,95) zeigen. Die Wirkung von NAC auf die Lungenfunktion war am größten bei Teilnehmern mit einer schweren Lungenfunktionseinschränkung und hielt über die Dauer der Gabe von NAC an. Die Forscher vermuten daher einen Disease-Modifying-Effect von NAC auf die Lungenfunktion.

Die Studienautoren räumen ein, dass keine Verblindung und nur eine kleine Teilnehmerzahl vorlag. Ob NAC auch langfristig zu einer Regeneration der durch Tuberkulose beeinträchtigten Lungenfunktion beitragen kann, muss weiter untersucht werden.

