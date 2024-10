Polizei warnt vor „Baller-Liquid“

Das NpSG wurde zuletzt im Juni dieses Jahres erweitert. Es beschreibt die Kernstrukturen, mögliche Seitenketten und Brücken der Moleküle. Als Kernstrukturen synthetischer Cannabinoidrezeptoragonisten sind bisher Indole, Pyrazole, 4-Chinolone, 3-Sulfonylamidobenzoesäure und 6H-Benzo(c)chromen-1-ole reguliert [10]. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit bis kreative Chemiker in China und Indien, die sich das Geschäft mit dem Rausch nicht entgehen lassen möchten, neue Strukturen entwickeln, die CBR aktivieren. Neue Stoffe von unbekannter Potenz, mit unbekannten Nebenwirkungen. Aus gutem Grund betrachten manche Fachleute das NpSG kritisch. In einer Publikation im Fachjournal Clinical Toxicology kommen Toxikologen, Mediziner und Vertreter von Giftinformationszentren zu dem Schluss, das Hauptziel des NpSG, Aufkommen und Verbreitung neuer chemischer Variationen bekannter Drogen zu unterbinden, sei verfehlt worden [11, 12].

Was „Görke“ angeht, handelt es sich wahrscheinlich um ein vorübergehendes Phänomen in der dynamischen Welt der neuen psychoaktiven Substanzen. Spätestens in einigen Jahren werden Mediziner, Ermittlungsbehörden und besorgte Eltern wegen neuer unbekannter Drogen Alarm schlagen.

