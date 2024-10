vfa: Pharmabranche wird an Bedeutung gewinnen

„Die deutsche Wirtschaft steht vor enormen Herausforderungen. Vor allem die Industrie ist gefragt, ihr Geschäftsmodell zu erneuern: Hohe Kosten für Energie und Arbeit auf der einen und Technologiesprünge und Fachkräftemangel auf der anderen Seite erfordern eine neue Dynamik“, sagte Michelsen.

Es würden nun Investitionen in Hightech gebraucht, sowohl in der Produktion als auch in der Produktentwicklung. „Nur so bekommen wir einen Schub bei der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit hin.“ Man erwarte erst ab 2025 eine „spürbare Erholung“. Auch diese werde aber „unter dem Potenzial bleiben, wenn politische Weichenstellungen ausbleiben“. Umso wichtiger sei deshalb die Umsetzung des Wachstumspakets aus dem Sommer.