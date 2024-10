Seltener ins Krankenhaus dank Sacubitril / Valsartan

Die Wirkstoffkombination Sacubitril/Valsartan (Entresto®, s. Kasten „Update Pharmakologie“) wird weltweit eingesetzt, um bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF) das Risiko eines kardiovasku­lären Todes oder einer Krankenhauseinweisung zu senken. Die Zulassung des Arzneimittels basiert auf der PARADIGM-HF-Studie, zusätz­liche Erkenntnisse gewann man in der PARAGON-HF-Studie. In beiden Studien wurde Sacubitril/Valsartan mit Standard­therapien verglichen: Enalapril in der PARADIGM-HF und Valsartan in der PARAGON-HF. Dabei wurden Patienten in PARADIGM-HF mit LVEF ≤ 40% eingeschlossen, während man in PARAGON-HF solche mit LVEF ≥ 45% untersuchte. Der Einfluss der Wirkstoffkombination auf die Hospitalisierungsrate wurde in einer Post-hoc-Analyse der Daten beider Studien genauer beleuchtet, bei der die Ergebnisse von Sacubitril/Valsartan mit denen einer Enalapril- bzw. Valsartan-Therapie verglichen wurden. Besonders bei älteren Patienten mit Herzinsuffizienz und weiteren Erkrankungen kann das Risiko für Krankenhauseinweisungen auch aus anderen Gründen erhöht sein.