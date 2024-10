Viele Wege führen zur Gewichtsreduktion

Mit Einzug der GLP-1-Agonisten neben dem etablierten Lipasehemmer Orlistat hat die Pharmakotherapie eine neue Rolle in der Behandlung der Adipositas bekommen. In den Leitlinienkapiteln widmen sich die Autoren ausführlich den Daten zur Effektivität von Semaglutid und Liraglutid. Die Zulassung von Tirzepatid erfolgte erst nach Redaktionsschluss der Leitlinie, die Autoren betonen jedoch bereits, dass durch den dualen Agonisten an den Rezeptoren des Glucose-abhängigen insulinotropen Polypeptids (GIP) und des Glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) eine nochmals stärkere Gewichtsreduktion zu erwarten ist. Auch auf weitere Wirkstoffe in der Pipeline wird verwiesen.