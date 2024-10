Victoza bleibt 2025 in Deutschland im Handel

Was nun für zusätzliche Verunsicherung sorgen könnte ist, dass in Großbritannien auch der GLP-1-Rezeptoragonist Liraglutid in Victoza® von Novo Nordisk außer Handel genommen wird. Müssen sich also in Deutschland die Patient:innen neben Insulinen bald auch von diesem Diabetes-Präparat verabschieden? Auf Anfrage der DAZ versichert Novo Nordisk lediglich, dass Victoza® in Deutschland im kommenden Jahr weiterhin verfügbar bleiben soll: