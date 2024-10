Kreative Weihnachtsaktionen rechtzeitig planen!

Beratungstage im winterlich-weihnachtlichen Kontext

Beratungstage ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit durchzuführen, klingt erst einmal nach einer Herausforderung. Während der vorweihnachtlichen Hektik auch noch Mitarbeiter für die Durchführung eines Beratungstags abzustellen, ist nicht immer möglich. Darum raten viele Experten auch davon ab. Doch es lohnt sich mitunter, Beratungstage zu winterlichen Themen zu organisieren. Aufgrund der meist höheren Kundenzahlen im Dezember befinden sich mehr Kunden als sonst in der Apotheke, die direkt angesprochen werden können. Damit werden sie auf den Beratungstag aufmerksam gemacht und erwerben vielleicht das eine oder andere Produkt.

Hierbei erweisen sich weihnachtliche Events oftmals durchaus als Umsatzschub. Sind Aktionstage gut geplant und professionell durchgeführt, stellen sie eine wirksame Maßnahme dar, um die Apotheke auch in der Weihnachtszeit als kompetenten Ansprechpartner in allen Gesundheitsfragen zu repräsentieren. Zudem nehmen Kunden sie als besonderes Ereignis in der Apotheke wahr. Bestimmte Angebote und Dienstleistungen rücken in den Vordergrund und erreichen einen höheren Bekanntheitsgrad unter der Kundschaft. Somit sind Aktionstage ein wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung der Vor-Ort-Apotheke.

Passende Themen stellen die winterliche Hautpflege in der kalten Jahreszeit, Immunstärkung oder Wellness und Stressbewältigung zur Weihnachtszeit dar. Als Alternative kann eine Charity-Aktion dienen. Gerade in der Weihnachtszeit ist es vielen Menschen ein Anliegen, zu spenden und wohltätige Organisationen zu unterstützen. Die Vorteile sind dabei der erhöhte Kundenstrom in der Apotheke sowie die positive Außenwirkung, die durch das soziale Engagement des Betriebs transportiert wird.

Aktionen für Mitarbeitende: Wertschätzung, Motivation, Mitarbeiterbindung

Darüber hinaus dürfen in der hektischen Weihnachtszeit die Mitarbeitenden einer Apotheke nicht vergessen werden. Die Weihnachtszeit und das Jahresende bieten sich hervorragend an, den eigenen Mitarbeitenden Wertschätzung entgegenzubringen und sich für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr zu bedanken. Auch der Teamgeist will gestärkt werden. Zufriedene Mitarbeiter und ein Team, das an einem Strang zieht, sind immer ein Gewinn für jedes Unternehmen.

Zu diesem Zweck sind vielerlei Maßnahmen denkbar. Eine einfache Möglichkeit, Mitarbeitenden eine Freude zu bereiten, ist ein Adventskalender. Noch persönlicher wird dieses Geschenk, wenn der Kalender für jede Mitarbeiterin individuell zusammengestellt und vielleicht sogar personalisiert ist. Er kann mit kleinen Überraschungen gefüllt sein, wie Snacks, Gutscheinen oder Kosmetikprodukten. Die Ideen hierfür sind sehr vielfältig.

Daneben, oder anstelle eines Adventskalenders, bietet es sich an, Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeitenden zu besorgen. Diese können, wenn man Wünsche und Vorlieben einer Mitarbeiterin gut kennt, ebenfalls individuell gestaltet sein.

Wichtig bei Geschenken für Mitarbeiter, Kunden und auch für Geschäftspartner ist es jedoch, sich darüber Gedanken zu machen und zu informieren, was steuerrechtlich zulässig ist. Bei Zuwendungen für Mitarbeitende stellt sich zusätzlich die Frage, inwiefern bestimmte Zuwendungen lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig sind.

Weihnachtsstimmung auch für das Team

Um die anfangs beschriebene, für die Kunden gedachte Weihnachtsstimmung, auch den Mitarbeitenden nicht vorzuenthalten, können Inhaber und Inhaberinnen immer wieder auch Weihnachtsgebäck und Christstollen bereitstellen. Bei gemeinsamen Kaffeepausen verzehrt, fördert dies den Austausch und sorgt für eine weihnachtliche Stimmung.

Teamevent: Weihnachtsfeier

Je nach Teamgröße bieten gemütliche Weihnachtsfeiern oder eher abenteuerliche Teamevents Raum dafür, das Teamgefühl zu stärken und das Jahr Revue passieren zu lassen. Ob es sich dabei um ein gemeinsames Essen in der Lieblingspizzeria des Teams, einen Abend mit Plätzchen und Glühwein in der Apotheke oder gar ein organisiertes Teamevent handelt: Die Ausgestaltung der Aktivität sollte sich ganz nach den Vorlieben des Apothekenteams richten. Beim gemeinsamen Erleben stärkt sich so die Mitarbeiterbindung.

Monetärer Ausgleich und Entlastungen

Doch neben all den Geschenken, der Weihnachtsstimmung und gemeinsamer Zeit bei Weihnachtsgebäck: Auch „Geschenke“ oder Erleichterungen, die den Arbeitsalltag unterstützen, sind bei den meisten Mitarbeitenden gerne gesehen und ersetzen mitunter Weihnachtsgeschenke oder Adventskalender, die möglicherweise nicht jedem Mitarbeiter zusagen. Die Weihnachtszeit ist für alle stressig: Trotzdem flexible Arbeitszeiten anzubieten, wo es machbar ist, und sich rechtzeitig um Aushilfen zu kümmern, kann das Team entlasten. Wenn es die wirtschaftliche Lage der Apotheke zulässt, kann das auch ein monetärer Bonus das Richtige für das Team sein, um die Leistungen des letzten Jahres wertzuschätzen.

Vorbereitung ist alles!

Für den reibungslosen Ablauf aller Weihnachtsaktionen ist eine sorgfältige und rechtzeitige Planung unerlässlich. Zeitlich aus der Reihe tanzen hierbei Aktionstage, die in vielen Fällen eine längere Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. Empfehlungen raten, je nach Themengebiet, zu einem frühzeitigen Planungsbeginn mit etwa zehn bis zwölf Monaten Vorlauf. Beginnend beim Brainstorming mit dem Team, um ein zur Apotheke und ihrem Image passendes Thema zu finden. Gefolgt von einem Aktionsplan, der die Monate bis zur Durchführung mit den notwendigen Aufgaben füllt. Dazu gehören die Terminfindung, Kostenkalkulationen, die Klärung der Frage, ob für das geplante Thema externe Hilfe benötigt wird, wie es mit dem Personaleinsatz aussieht, welches Werbematerial gebraucht wird und vieles mehr. Verantwortliche müssen festgelegt werden, und teils benötigen die Mitarbeiter noch spezielle Schulungen.

Während es also für die winterlichen Aktionstage einen längeren Vorlauf gibt, können viele der anderen Ideen zeitlich auch noch relativ kurz vor Weihnachten geplant werden. Folgende organisatorische Punkte können im Oktober und November getätigt werden (s. Kasten „To-dos für Oktober/November“).