Lieferando und Cure kooperieren bei Arzneimittel-Lieferungen

Der Cure-CEO und Mitbegründer des Unternehmens, Ali El-Ali, sieht in der Zusammenarbeit einen „Meilenstein“ für die Gesundheitsversorgung: „Durch die Zusammenarbeit können wir unser Netzwerk erheblich erweitern und Apotheken helfen, Millionen Lieferando-Nutzer direkt und besonders komfortabel zu bedienen.“

Auch Lieferando-Geschäftsführer Lennard Neubauer erkennt darin einen wichtigen Schritt, um den Geschäftsbereich „abseits von Restaurantlieferungen weiter auszubauen”. Neben Essenslieferungen aus Restaurants bietet Lieferando mittlerweile auch Haushaltsartikel, Lebensmittel und Elektronik zur Heimlieferung an. Das Unternehmen gibt an, dass aktuell etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland seine Angebote nutzen.