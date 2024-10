Zentrale Muskelrelaxanzien: nur bei wenigen Indikationen effektiv

An Schmerzen in verschiedenen Körperregionen leiden Fibromyalgie-Patienten. Die durchwachsene Evidenz spricht allerdings nicht für zentrale Muskelrelaxanzien als Therapiebaustein. Cyclobenzaprin beispielsweise konnte in Studien nur den Schlaf verbessern. Lediglich in einer Studie wirkte es in etwa genauso gut wie das häufig verwendete Amitriptylin. Zu den Nebenwirkungen zählen vor allem Somnolenz und trockener Mund. Die Erkenntnisse zu Tizanidin beruhen nur auf Kohortenstudien und zeigen einen günstigen Effekt auf die Schmerzen, dafür aber Somnolenz, Kopfschmerzen und Schwindel als unerwünschte Wirkungen. Chlormezanon und Carisoprodol blieben in Interventionsstudien allerdings ohne Effekt.