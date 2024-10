Welche Apotheken gehören künftig zur Kritischen Infrastruktur?

Unsere Welt wird immer digitaler – und damit anfälliger für Cyberangriffe. Es gilt vor allem, die sogenannten Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) zu schützen, also jene Einrichtungen, Anlagen oder Systeme, die unsere gesellschaftlichen Strukturen aufrechterhalten. Dazu zählen beispielsweise die Energie- und Wasserversorgung, aber auch die Gesundheitsversorgung.

Apotheken bislang kaum ein Fall der KRITIS

Schon 2016 gab es eine erste europäische Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-Richtlinie), die der deutsche Gesetzgeber umsetzen musste. Dafür hat er das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) angepasst und die „Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz“ (BSI-KritisV) erlassen. In der KritisV ist bestimmt, wer genau unter die Bestimmungen fällt. Apotheken sind hier grundsätzlich genannt – allerdings nur, soweit sie einen gewissen Schwellenwert erreichen: Sie zählen bislang zur Kritischen Infrastruktur, wenn sie pro Jahr 4.650.000 verschreibungspflichtige Arzneimittel-Packungen abgeben. Diesen Wert wird wohl kaum eine Apotheke erreichen. Selbst Krankenhäuser gehören nur dann zu den KRITIS, wenn sie mehr als 30.000 vollstationäre Behandlungsfälle im Jahr aufweisen können – das sind in der Regel nur die großen Universitätskliniken.