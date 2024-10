Generika-Hersteller: Bundesregierung muss EU-Abwasserrichtlinie stoppen

Pro Generika weist darauf hin, dass die Generika-Produzenten für etwa 80 Prozent der Arzneimittelproduktion verantwortlich seien und deshalb den Großteil der anfallenden Kosten tragen müssten, wenn die Richtlinie vom Rat der EU beschlossen wird: „Kommt es tatsächlich so, dass Generika-Hersteller den Großteil der Ausbau-Kosten stemmen müssen, wird das die Versorgungssicherheit weiter destabilisieren und die aktuelle Medikamenten-Knappheit verschärfen.“

Im April dieses Jahres hatte das EU-Parlament die neue Abwasserrichtlinie im Rahmen des Pharma-Pakets mit großer Mehrheit beschlossen. Allerdings fehlt noch die Zustimmung des Rats der EU.

Ab 2045 soll eine vierte Filterstufe in Städten der EU mit mindestens 150.000 Einwohnern installiert werden, um Mikroschadstoffe von Arzneimitteln und Kosmetik aus Abwässern herauszufiltern. Dadurch sollen vor allem Wasserlebewesen vor schädlichen Einträgen ins Grundwasser geschützt werden. In Modellregionen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben bereits Modellversuche zur neuen Klärstufe in Kläranlagen begonnen.