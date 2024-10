Abschied von Victoza – Novo Nordisk räumt sein Portfolio weiter auf

Sowohl Ozempic® als auch Victoza® sind zur Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität zugelassen. Victoza® kann auch bei Jugendlichen und Kindern ab zehn Jahren angewendet werden. Laut der Lieferengpassliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist für Victoza® derzeit in Deutschland kein Engpass zu verzeichnen. Lediglich für Liraglutid in Saxenda®, das zur Gewichtsregulierung zugelassen ist, wird noch ein Engpass bis Ende des Jahres gelistet. Als Grund werden unzureichende Produktionskapazitäten angegeben. Anders in Großbritannien: Dort meldet aktuell das „Pharmaceutical Journal“, dass Victoza®-Pens seit August 2023 nicht verfügbar sind und offenbar auch nicht mehr in den Handel in Großbritannien zurückkehren sollen. Novo Nordisk habe angekündigt, Victoza® vom Markt zu nehmen, um sein Portfolio zu sichern. Saxenda® soll hingegen im Handel bleiben.

Expert:innen in Großbritannien befürchten angesichts des vorausgegangenen Engpasses nun keine allzu großen Auswirkungen auf die Patient:innen in Großbritannien. Zudem würde der Markteintritt verschiedener Liraglutid-Biosimilars erwartet, heißt es.