THAV will mehr Apotheke im Koalitionsvertrag

20 Minuten, länger soll es in Thüringen nicht dauern, bis man medizinische Versorgung vor Ort erhält. So steht es im Sondierungspapier von CDU, BSW und SPD, das am Freitag vergangener Woche bekannt wurde. So hatten es die Christdemokraten zuletzt auch im Wahlkampf versprochen. Voraussetzung dafür seien mehr Ärzte und Fachkräfte im Gesundheitsbereich, heißt es im Sondierungspapier – von Apothekerinnen und Apothekern keine Rede.

Die tauchen auf, wenn es darum geht, wie bei (Zahn-)Ärzten eine Landapothekerquote einzuführen. Ansonsten sucht man Apotheken im Sondierungspapier vergeblich. Man könnte allerdings annehmen, dass sie mitgemeint sind, wenn von der Erweiterung der Studienkapazitäten die Rede ist – dafür kämpft die Apothekerschaft in dem Bundesland schon seit langem.

Es gebe mehrere Stellen in dem Sondierungspapier, an denen man sich gewünscht hätte, explizit aufzutauchen, heißt es vom Thüringer Apothekerverband (THAV) gegenüber der DAZ. Allerdings gibt sich der Verband zuversichtlich, dass man in den Koalitionsgesprächen noch Einfluss nehmen kann.