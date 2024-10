DRESS-Syndrom unter Naproxen

Bei Darreichungsformen zur systemischen Anwendung wird künftig vor einem DRESS-Syndrom (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) gewarnt, einer schweren Hautreaktion mit systemischen Symptomen. Beispielsweise kann es zu einer Erhöhung der Leberenzym-Werte, Blutanomalien (Eosinophilie) oder vergrößerten Lymphknoten kommen. Der Patient sollte sich sofort in ärztliche Behandlung begeben, wenn ein großflächiger Hautausschlag, Fieber und vergrößerte Lymphknoten auftreten.