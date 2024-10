Arbeitsunfall: Wer trägt die Mehrkosten?

Außerdem können neben Arznei­mitteln, Verbandmitteln und Medizinprodukten sowie Hilfsmitteln auch „sonstige apothekenübliche Waren (§ 1a Abs. 10 Apothekenbetriebsordnung)“ verordnet werden – damit übersteigen die Leistungen diesbezüglich die der GKV.

Auch was Mehrkosten angeht, sieht der Arzneiversorgungsvertrag eine eigene Regelung in § 5 Abs. 6 vor:

„Ist für das abgegebene Mittel ein Festbetrag nach § 35 oder 36 SGB V festgesetzt und ist der Apothekenabgabepreis höher als der für dieses Mittel festgesetzte Festbetrag, ist dem Unfallversicherungsträger vorbehaltlich der Regelung des Satzes 2 nur der Festbetrag in Rechnung zu stellen und der Mehrbetrag vom Versicherten zu leisten. Dies gilt nicht, wenn der Arzt auf dem Verordnungsblatt auf die medizinische Notwendigkeit des teureren Mittels hinweist; in diesem Fall ist dem Unfallversicherungsträger ungeachtet der Fest­betragsregelung nach § 29 und 31 SGB VII der Apothekenabgabepreis in Rechnung zu stellen. Als Hinweis auf die medizinische Notwendigkeit ist beispielsweise das Setzen des aut-idem Kreuzes zu werten.“

Funktion des Aut-idem-Kreuzes

Damit müssen auch bei BG-Rezepten im Normalfall anfallende Mehrkosten von den Patientinnen und Patienten bezahlt werden. Allerdings wird der verordnenden Person die Möglichkeit ein­geräumt, die medizinische Notwendigkeit des teureren Mittels hervorzuheben und in diesem Fall die Abrechnung zulasten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger anzuweisen. Dazu ist ausdrücklich das Setzen des Aut-idem-Kreuzes genannt.

Auf Grundlage dieser Vereinbarung ist die oben vorgestellte Retaxation zurückzunehmen – das Aut-idem-Kreuz wurde hier ärztlicherseits gesetzt und damit wie zuvor zitiert die Notwendigkeit der verordneten Yomogi-Kapseln unterstrichen. Die Apotheke sollte davon ausgehen können, dass die Mehrkosten zulasten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger abgerechnet werden dürfen, und gegen die Kürzung Einspruch einlegen.