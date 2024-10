Lungenentzündung ohne Erreger

Was die Krankheit hervorruft, ist nicht bekannt, sie tritt „kryptogen“ auf. Infektionen, Aspiration von Mageninhalt oder subklinische Bindegewebserkrankungen werden als mögliche Auslöser diskutiert [5]. Die Erkrankung ist von Entzündungs­vorgängen geprägt, die zu „organisierenden“ Veränderungen in der Lungenstruktur führen. Durch eine Verletzung des Alveolarepithels wird das Geschehen in Gang gesetzt (s. Abb.): Plasmaproteine und Fibrin gelangen in die Lungenbläschen, Entzündungszellen und Fibroblasten wandern ein. Die Fibroblasten differenzieren zu Myo­fibroblasten und „organisieren“ sich zu Bindegewebspfropfen in den Lungenbläschen, den sogenannten Masson-Körpern. Durch die Bindegewebsknospen verliert die Lunge an Elastizität, die Patienten können deshalb weniger tief einatmen (restriktive Ventilationsstörung). Außerdem ist der Gasaustausch in den Alveolen eingeschränkt. Eine Lungenbiopsie offenbart die strukturellen Veränderungen und bestätigt die mutmaßliche Diagnose [4].